Космонавт предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает
Фото: скриншот видео
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео и предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Пролетам над Казахстаном. По вашим многочисленным просьбам. Кстати, узнали, какой именно город пролетаем?" – написал космонавт под постом.
Казахстанцы предположили, что видео снято над Карагандинской областью, а точнее – над Балхашом.
Ранее Артемьев запечатлел ночную Землю из космоса.
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