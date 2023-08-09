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Космонавт предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает

вид из космоса Фото: скриншот видео
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео и предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"Пролетам над Казахстаном. По вашим многочисленным просьбам. Кстати, узнали, какой именно город пролетаем?" – написал космонавт под постом.


Казахстанцы предположили, что видео снято над Карагандинской областью, а точнее – над Балхашом.

Ранее Артемьев запечатлел ночную Землю из космоса.

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