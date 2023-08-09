Космонавт предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает

Фото: скриншот видео

Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев опубликовал видео и предложил отгадать, над каким городом Казахстана он пролетает, сообщает Zakon.kz.

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