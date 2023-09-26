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Самые недоступные на Земле серебристые облака показал космонавт

Самые недоступные на Земле серебристые облака показал космонавт Фото: pixabay
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев заснял серебристые облака с Международной космической станции. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Невероятные серебристые облака с борта МКС – самые высокие облака в атмосфере Земли!" – уточнил бортинженер.

Комментаторы в очередной раз высказались о красоте Земли после просмотра.

  • Смотрела их летом из самолета, а теперь вот увидела как это из космоса выглядит.
  • Боже! Нереальная красота.
  • Олег, спасибо вам большое.Всегда с нетерпением жду новые видео, настолько это захватывает и завораживает. Спасибо, что даете нам возможность увидеть это.
  • Наконец-то истинный горизонт!
  • Божественно.
  • Спасибо, что делитесь такой красотой, – заявили пользователи.

Серебристые (или мезосферные) облака – это самые высокие облака на планете. Они образуются на высоте около 80 км.

Примечательно, что природа серебристых облаков полностью не изучена. Впервые о них сообщалось в 1885 году.

18 сентября 2023 года космонавт рассказал, что ему удалось с борта МКС снять на видео Луну.

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