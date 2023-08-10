В Семее найдена могила учителя Абая Риза-ат-дина ибн Уалида на старом мусульманском кладбище, сообщает Zakon.kz.

Старинное мусульманское кладбище находится на вершине правого берега реки Иртыш межу Татарским краем и поселком Восточным. Его территория составляет 170 000 квадратных метров.



"Около года назад мы решили начать исследование на территории татарского кладбища. В ходе исследования, выяснили, что Семей – это не только исторический центр, но и религиозный. Было обнаружено около 30 могил религиозных деятелей. Среди них был и Риза-ат-дин ибн Уалид, учитель Абая", – отметил Мадияр Насыров.

Как добавил историк, новость заключается в том, что Ахмет и Риза оказались разными людьми. Риза умер в 1876 году, Ахмет же по некоторым источникам умер в 1879 году.

Фото: пресс-служба акима Абайской области

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Абай – основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай создал около 170 стихотворений и 56 переводов, написал поэмы, "Слова назидания" ("Қара сөздер").