Ученые выявили связь между плохим психическим здоровьем и преждевременными родами

У женщин с плохим психическим здоровьем риск преждевременных родов на 50% выше. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Zakon.kz.

Исследование более 2 млн беременностей в Англии выявило связь между тяжестью проблем с психическим здоровьем и неблагоприятными исходами при родах.

Согласно крупнейшему исследованию такого рода, у женщин, которые борются со своим психическим здоровьем, риск преждевременных родов почти на 50% выше, пишет The Guardian.

В исследовании, опубликованном во вторник в журнале Lancet Psychiatry, были изучены данные о более чем 2 миллионах беременностей в Англии. И было обнаружено, что примерно у одной из 10 женщин, которые обращались за услугами по охране психического здоровья, были преждевременные роды по сравнению с одной из 15 женщин, которые этого не делали.

Исследование также выявило четкую связь между тяжестью предыдущих проблем с психическим здоровьем и неблагоприятными исходами при рождении. У женщин, поступивших в психиатрическую больницу, вероятность преждевременных родов почти в два раза выше, чем у женщин, ранее не обращавшихся в психиатрические службы.

В исследовании рекомендуется, чтобы при первом осмотре беременных женщин врачами и акушерками их тщательно расспрашивали об их психическом здоровье.

Один из авторов отчета, Луиза Ховард, почетный профессор психического здоровья женщин в Королевском колледже Лондона, сказала, что такой скрининг поможет выявить "четкие красные флажки для возможного неблагоприятного исхода".

Она отметила, что как только эти факторы риска для психического здоровья будут выявлены, их можно будет лечить, что потенциально уменьшит случаи материнской смертности, мертворождений, преждевременных родов и детей с недостаточным весом.