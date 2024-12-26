Выявлена связь между здоровым, сытным завтраком и похудением

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что здоровый и сытный завтрак снижает риски сердечно-сосудистых болезней, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в результате научной работы сотрудников Научно-исследовательского института при больнице del Mar (Hospital del Mar Research Institute, IMIM) в Барселоне, качественный завтрак, обеспечивающий 20-30% дневного потребления энергии в первой половине дня, способствует снижению риска сердечно-сосудистых болезней.

В исследовании участвовали 383 человека в возрасте от 55 до 75 лет. На исходном уровне 80,7% участников имели ожирение, 69,7% – гиперхолестеринемию и 85,6% – гипертонию. Исследователи изучили влияние потребления энергии и питательной ценности завтрака на факторы риска сердечно-сосудистых болезней, таких как вес, окружность талии (индикатор абдоминального ожирения), липидный профиль, уровень холестерина и триглицеридов, артериальное давление и маркеры диабета. Исследование проводилось в течение трех лет.

Результаты показали, что участники, потреблявшие 20-30% дневной нормы энергии в первой половине дня, имели лучшие показатели по ряду факторов риска. К концу исследования индекс массы тела этих участников был на 2-3,5% ниже, а окружность талии – на 2-4% меньше. Достаточное потребление энергии за завтраком также было связано с низким уровнем триглицеридов (снижение на 9-18 %) и повышением уровня "хорошего" холестерина ЛПВП (на 4-8,5 %). Другие маркеры показали менее значительные изменения.

Что касается качества завтрака, то результаты также оказались положительными. У участников, которые завтракали качественным завтраком, было меньше абдоминального ожирения, на 1,5% меньше окружность талии, на 4% ниже уровень триглицеридов и на 3% выше уровень "хорошего" холестерина ЛПВП. Качественный завтрак содержал необходимое количество белка, полезных жиров, клетчатки и минералов, таких как калий и железо, при этом в нем отсутствует избыточное количество сахара и насыщенных жиров.

Комментируя это исследование, казахстанский эксперт Гинтаутас-Юозас Кентра, заместитель председателя ОЮЛ "Национальная ассоциация Денсаулык", врач и эксперт в области снижения вреда отметил, что режим питания и его качество, при котором должен обеспечиваться сбалансированный состав питательных веществ, имеют решающее значение для снижения факторов риска болезней сердца и сосудов.

"Пища дает энергию и строительные материалы каждой клетке нашего тела. Если организм не получает достаточного количества нужных питательных веществ, обменные процессы нарушаются и страдает наше здоровье. Здоровый и сытный завтрак полезен тем, что обеспечивает организм энергией на весь день, улучшает внимание и концентрацию, придает организму заряд бодрости и поднимает настроение", – считает Кентра.

Между тем исследователи из больницы Янцзы (Китай) установили, что риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний может значительно снизить употребление четырех яблок в неделю.