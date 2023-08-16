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Британские ученые нашли причину никотиновой зависимости

Причину никотиновой зависимости нашли британские ученые Фото: Zakon.kz
Ученые из Кембриджского университета объявили, что нашли причину никотиновой зависимости. Их открытие может помочь тем, кто никак не может бросить курить, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании выяснили, как человеческий мозг привыкает к никотину и формирует соответствующую зависимость, пишет The Telegraph.

Для этого ученые осмотрели сканы головного мозга более чем 800 человек, сделанные с промежутками в пять лет: в 14, 19 и 24 года. Исследователи выяснили, что у курильщиков по сравнению с некурящими уменьшается часть лобной доли мозга, известная как левая вентромедиальная префронтальная кора. Эта часть мозга отвечает в том числе за склонность к нарушению установленных правил – и люди, у которых она от природы меньше, более склонны к "мятежному" поведению.

Но и правую часть этой части мозга курение тоже затрагивает. Она отвечает за силу воли и чувство удовольствия. У курильщиков она также оказалась меньше, чем у некурящих.

"Мы отметили сокращение объема серого вещества в левой вентромедиальной префронтальной коре, которое, вероятно, приводит к импульсивному поведению и склонности нарушать правила, в том числе к решению начать курить. В свою очередь курение ведет к сокращению объема серого вещества в правой вентромедиальной префронтальной коре, которая связана с поиском приятных ощущений и переживаний, тем самым усиливая и поддерживая склонность к курению. В конце концов формируется зависимость", – пояснила автор исследования, профессор Барбара Сахакян.

Хотя авторы исследования изучали сканы мозга лишь тех людей, которые курили сигареты, они полагают, что вейпы могут действовать аналогичным образом.

Ученые считают, что нашли нейрологический механизм, который демонстрирует, как люди начинают курить и почему им так сложно отказаться от никотина. Теперь это открытие можно будет использовать для того, чтобы бороться с никотиновой зависимостью, в том числе с помощью препаратов, которые предотвращают "усыхание" префронтальной коры.

Ранее нарколог рассказал, как лучше всего бросать курить.

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