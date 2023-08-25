Взрослые с избытком веса и высоким артериальным давлением на треть чаще умирают раньше

До 31% населения планеты имеют метаболический синдром, обусловленный наличием трех и более нездоровых признаков, сообщает Zakon.kz.

Миллионы взрослых людей среднего возраста с избыточным весом и даже незначительным повышением артериального давления, уровня холестерина или глюкозы примерно на треть больше рискуют умереть раньше срока, сообщает The Guardian.



Кроме того, у них на 35% выше риск инфарктов и инсультов, и они переживают их на два года раньше, чем их сверстники. Эти выводы представили на ежегодной встрече Европейского общества кардиологов, крупнейшей в мире конференции по проблемам сердца. Они являются еще одним доказательством непосредственной опасности, которую представляет собой глобальный кризис ожирения.

По оценкам специалистов, до 31% населения планеты страдает метаболическим синдромом, хотя многие из них даже не подозревают об этом.

Метаболический синдром – это медицинский термин, означающий наличие трех и более нездоровых признаков, включая избыточный вес или избыток жира в области талии, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина или глюкозы.

"Многие люди в возрасте 40-50 лет имеют небольшой жировой запас в районе середины тела, незначительно повышенное артериальное давление, уровень холестерина или глюкозы, но в целом чувствуют себя хорошо, не знают о рисках и не обращаются за медицинской помощью. Такой сценарий, называемый метаболическим синдромом, является растущей проблемой населения, где люди неосознанно накапливают проблемы для дальнейшей жизни. Это огромная упущенная возможность вмешаться в ситуацию до того, как произойдут инфаркты и инсульты, которых можно было бы избежать". Автор исследования доктор Лена Лённберг

Предыдущие исследования показали, что люди с метаболическим синдромом подвержены повышенному риску развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти. В этом исследовании изучалась связь между бессимптомным метаболическим синдромом в среднем возрасте и сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью спустя три десятилетия.



Ученые изучили 34 269 взрослых в возрасте 40-50 лет, которые участвовали в программе скрининга сердечно-сосудистых заболеваний в 1990-1999 гг. в шведском округе Вэстманланд. Участники обращались в центр первичной медико-санитарной помощи для прохождения клинического обследования у медсестры, включавшего измерение роста, веса, артериального давления, уровня общего холестерина, глюкозы в крови, окружности талии и бедер.

Кроме того, они заполняли анкету, в которой указывали образ жизни, наличие в прошлом сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также социально-экономические факторы, такие как уровень образования.

К группе людей с метаболическим синдромом относили тех, у кого имелись три или более следующих признаков: окружность талии 102 см и более для мужчин и 88 см и более для женщин, общий холестерин 6,1 ммоль/л (миллимоль на литр крови) и более, систолическое артериальное давление 130 мм рт. ст. и более и/или диастолическое артериальное давление 85 мм рт. ст. и более, уровень глюкозы быстрой плазмы 5,6 ммоль/л и более.

Исследователи проанализировали связь метаболического синдрома в середине жизни с нефатальными сердечно-сосудистыми событиями и смертностью от всех причин после поправки на возраст, пол, курение, физическую активность, уровень образования, индекс массы тела, окружность бедер, проживание в одиночестве или в семье.

Всего было выделено 5 084 человека, отвечающих критериям метаболического синдрома, и контрольная группа из 10 168 человек без метаболического синдрома; 47% участников – женщины.

В течение среднего периода наблюдения (27 лет) умерли 1317 (26%) участников с метаболическим синдромом по сравнению с 1904 (19%) контрольной группой, т.е. вероятность смерти участников с метаболическим синдромом в течение периода наблюдения была на 30% выше, чем у их сверстников без метаболического синдрома.

Инфаркты и инсульты без летального исхода произошли у 1645 (32%) участников с метаболическим синдромом и у 2321 (22%) контрольной группы, что соответствует 35%-ному увеличению риска инфаркта и инсульта в группе с метаболическим синдромом. Медиана времени до первого несмертельного инфаркта или инсульта составила 16,8 года в группе с метаболическим синдромом и 19,1 года в контрольной группе – разница в 2,3 года.