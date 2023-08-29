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К Земле приближается комета Нишимура

К Земле приближается комета Нишимура Фото: Московский планетарий
Астрономы рассказали, что 13 сентября 2023 года комета Нишимура окажется на ближайшем к Земле расстоянии в 34 млн км (0,288 а.е.), сообщает Zakon.kz

По информации "Московского планетария" 18 сентября "хвостатая" приблизится к Солнцу на расстояние 33 млн км (0,221 а.е.), в этот день комета Нишимура пройдет перигелий.

"В ночь с 11 на 12 августа 2023 года на светлеющем предрассветном небе в созвездии Близнецы японский астроном Хидео Нишимура (Hideo Nishimura) обнаружил слабый (+12m) туманный объект — это оказалась комета! Никто не видел этот объект прежде, потому что он терялся в сиянии нашей звезды. 15 августа открытие официально подтвердили в Центре малых планет и дали комете название C/2023 P1 (Нишимура). С каждой ночью комета становится всё ярче. Сейчас она уже достигла 10 звёздной величины (+10,8m) и её можно наблюдать в любительские телескопы с диаметром 15 см в течение нескольких часов до рассвета. 13 сентября 2023 года комета Нишимура окажется на ближайшем к Земле расстоянии", отметили в Московском планетарии.

Комета Нишимура пролетит по зодиакальным созвездиям: в конце августа и начале сентября она переместится из созвездия Близнецы в созвездие Рак. В середине сентября комета пройдет через Лев, а во второй половине сентября посетит Деву.

Будет ли комета Нишимура видимой невооруженным глазом в сентябре?

Учитывая непредсказуемость комет, определенного ответа дать нельзя, однако есть вероятность, что это произойдет. Приближаясь к Солнцу, комета испаряется и у нее начинает расти газовый и пылевой хвост, который сегодня уже фиксируют астрономы-наблюдатели. В момент прохождения перигелия (середина сентября) яркость кометы прогнозируется на уровне 2-3 й звездной величины – это как звезды известного астеризма "Перевернутая буква М" созвездия Кассиопея – т.е. при ясной погоде ее можно будет наблюдать невооруженным глазом.

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