"Комета Дьявола", которая вдвое больше Эвереста приближается к Земле

Астрономы заявили, что к нашей планете летит комета 12/Понс-Брукса, которую ученые прозвали "Кометой Дьявола" после того, как рассмотрели у нее "рога", сообщает Zakon.kz

Комета была впервые обнаружена в 1812 году, ее орбитальный период составляет около 71 года.

По данным Британской астрономической ассоциации, она также считается одной из примерно 20 других комет с действующим ледяным вулканом. Некоторые сравнили ее с космическим кораблем "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн". По словам ученых, "рога" на самом деле представляют собой хвосты газа и пыли от необычных выбросов, которые все еще изучаются.

Ученые отмечают, что комета по своему размеру вдвое превышает гору Эверест.

По информации Fox News астроном постдокторант обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе (штат Аризона) Тедди Карета, скорее всего, это небесное тело не представляет никакой угрозы для человечества.

"Она может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом или в бинокль, но это не потому, что она будет очень близко. Это потому, что она обычно очень яркая", - отметил ученый.

Наиболее яркой комета для землян будет в 2024 году в середине апреля, когда она будет находиться на расстоянии примерно 232 млн. км от Земли.

"В следующем апреле, очевидно, произойдет полное солнечное затмение, поэтому людям следует подумать о том, чтобы отметить в своих календарях возможность увидеть комету на тот случай, если о ней не будет так много новостей", - сказал Карета.





Ранее сообщалось, что в конце августа к Земле приблизился потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составлял до 960 м, что приблизительно равно длине девяти футбольных полей.