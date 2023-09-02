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Гигантский космический круговорот запечатлел телескоп "Джеймс Уэбб"

Гигантский космический круговорот запечатлел телескоп "Джеймс Уэбб" Фото: ESA
Мощнейший телескоп мира "Джеймс Уэбб" снял и представил поразительное изображение спиральной галактики M51, известной как «Водоворот» (Whirlpool), сообщает Zakon.kz

Как отметили в Европейском космическом агентстве (ESA) галактика M51 отличается от других спиральных галактик своими чётко выраженными и хорошо развитыми спиральными рукавами. Она находится примерно в 27 млн световых лет от Земли в созвездии Гончих Псов. Впервые ее увидел в 1773 году Шарль Мессье. Интересный факт: это первая галактика, у которой была обнаружена спиральная структура.

На детализированном фото "Джеймса Уэбба" хорошо видны изящные извилистые рукава галактики. Их удалось снять с помощью нескольких инструментов телескопа: камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и инновационного прибора для изучения среднего инфракрасного диапазона MIRI.

Темно-красные области отражают нитевидную теплую пыль, пронизывающую внутреннюю среду галактики. Красные области показывают переработанный свет сложных молекул, образующихся на пылинках, а оранжевый и желтый цвета - это области ионизированного газа от недавно образовавшихся звездных скоплений.

Взаимодействие звездных структур меняет портрет космического водоворота и создает сложную сеть ярких узлов, а также кавернозные черные пузыри, которые тоже видны на фото.

Ранее сообщалось, что телескоп "Джеймс Уэбба" сфотографировал самую далекую из известных науке звезд. Названная Эарендель, массивная звезда класса B, расположенная в созвездии Кита, находится в 12,9 миллиардах световых лет от Земли.

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