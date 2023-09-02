На Землю обрушится первая этой осенью магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили что 3 сентября 2023 года на Землю обрушится очередная магнитная буря передает Zakon.kz

Ученые говорят что геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигет 5 баллов затеи пойдет на спад.

Фото: xras.ru

Данная активность не считается мощной, но, тем не менее, метеозависимым людям стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.

Специалисты напоминают, что в такие дни следует бережнее относиться к своему организму, избегать перегрузок и нахождения под солнцем, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, употреблять легкую пищу.

Ранее сообщалось, что в первый день осени на Солнце произошла вспышка класса M1.2.

