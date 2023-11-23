Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной
Фото: freepik
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что до конца ноября магнитных бурь не ожидается, передает Zakon.kz.
Прогноз ученых был скорректирован, потому что скорость выброса солнечной материи оказалась ниже ожидаемой и это привело к уменьшению возмущения магнитного поля Земли.
Фото: xras.ru
Пока, по прогнозу экспертов, небольшой геошторм ожидается в начале декабря, примерно 5-6 числа.
Фото: xras.ru
Ранее сообщалось, что Землю накроет пятидневная магнитная буря. Специалисты давали ряд рекомендаций метеочувствительным людям.
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