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Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной

Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной Фото: freepik
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что до конца ноября магнитных бурь не ожидается, передает Zakon.kz.

Прогноз ученых был скорректирован, потому что скорость выброса солнечной материи оказалась ниже ожидаемой и это привело к уменьшению возмущения магнитного поля Земли.

Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной

Фото: xras.ru

Пока, по прогнозу экспертов, небольшой геошторм ожидается в начале декабря, примерно 5-6 числа.

Магнитных бурь не будет: в ближайшую неделю магнитосфера Земли останется спокойной

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что Землю накроет пятидневная магнитная буря. Специалисты давали ряд рекомендаций метеочувствительным людям.

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