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Ученые исследуют способ улучшения сна при хроническом стрессе

исследование Фото: pixabay
Ученые из Университета Цзинань доказали, что яркий свет улучшает сон у мышей, испытывающих стресс, а также определили нервный путь, лежащий в основе этого эффекта, сообщает Zakon.kz.

Эксперты утверждают, что лечение ярким светом улучшает сон у людей с нарушениями сна, но как оно работает, и эффективно ли при нарушениях сна, вызванных стрессом, было неизвестно.

Согласно информации журнала PLOS Biology, исследователи предположили, что за этот эффект отвечает часть мозга латеральная хабенула, поскольку она не только получает световые сигналы от глаз, но и может влиять на другие части мозга, регулирующие сон.

Исследование показало, что хронический стресс привел к удлинению фазы медленного сна. Им удалось вернуть сон мышей в норму, воздействовав на них ярким светом. Такой же эффект имело "выключение" латеральной хабенулы у мышей, подвергшихся стрессу. Напротив, активация этой зоны приводила к удлинению фазы медленного сна у мышей, не подвергавшихся стрессу.

Как пишет издание, затем, поочередно активируя различные нейроны этой зоны, исследователи обнаружили клетки, играющие ключевую роль в нарушении сна при стрессе. Также они выяснили, что светочувствительные нейроны в латеральном коленчатом ядре (LGN) естественным образом замедляют работу нейронов латеральной хабенулы. Это объясняет, почему лечение ярким светом может уменьшить вызванные стрессом нарушения медленного сна.

Обнаруженные учеными механизмы могут позволить в будущем разработать оптимальные методы лечения светом и, возможно, фармакологические вмешательства, направленные на этот путь.

Ранее ученые из Университета штата Пенсильвания нашли взаимосвязь между движениями глаз человека и решением потратить деньги.

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