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Ученые поняли, как по глазам определить готовность клиента тратить деньги

одежда Фото: pixabay
Ученые из Университета штата Пенсильвания нашли взаимосвязь между движениями глаз человека и решением потратить деньги, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в научном журнале Science Advances, специалисты провели серию лабораторных экспериментов, в ходе которых одна группа участников должна была покупать лотерейные билеты, а другая выступала в роли продавцов. Эксперты наблюдали за поведением добровольцев во время сделок, отмечая направление их взглядов и реакцию зрачков.

Как выяснилось, при принятии решения о покупке у человека расширяются зрачки, что выдает его намерение еще до того, как он начал действовать. Ученые также отметили, что чем дольше испытуемые смотрели на интересующие их вещи, тем больше росла их готовность согласиться на сделку.

"Когда вы смотрите на что-то, это усиливает важность этого объекта или информации в мозгу", – объяснил автор научной работы, профессор Майкл Платт.

По словам исследователей, их открытие может повысить эффективность торговли, поскольку современные технологии позволяют легко отслеживать, куда именно и как долго смотрят потребители.

Ранее ученые выяснили, какая музыка может служить обезболивающим.

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