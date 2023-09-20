Древние сокровища нашли археологи в затопленном египетском храме

Археологи обнаружили сокровища, которым более двух с половиной тысяч лет, в руинах затопленного древнего храма у побережья Египта, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, Европейский институт подводной археологии рассказал о "сокровищах и тайнах", которые удалось обнаружить ученым при раскопках затопленного храма у побережья Египта. Совершить открытие помогли новые технологии, позволившие обнаружить древности, скрытые под многовековым слоем глины.

Команда исследователей под началом французского специалиста Франка Годдьо совершила несколько важных открытий, изучая святилище древнеегипетского бога Амона в ушедшем под воду городе-порте Тонис-Гераклион. Храм, в котором египетским фараонам вручали символы власти при восшествии на престол, обрушился в результате природного катаклизма во II веке до нашей эры.

"Удалось обнаружить драгоценные предметы из храмовой сокровищницы, в том числе ритуальные серебряные принадлежности, золотые украшения, хрупкие алебастровые флаконы для благовоний и мазей. Они свидетельствуют о богатстве этого храма и религиозности тех, кто когда-то жил в городе", – сообщили в Европейском институте подводной археологии.

Более того, рядом с руинами древнеегипетского святилища археологи нашли еще один храм – греческий, посвященный богине Афродите, а также оружие греческих наемников. По словам ученых, Тонис-Гераклион был крупнейшим портом Средиземноморья до основания Александрии. Древний город полностью ушел под воду из-за подъема уровня моря, и сейчас его руины находятся в 7 км от побережья современного Египта. Развалины Гераклиона нашли в 2000 году и с тех пор продолжают исследовать.

Ранее в Египте представили недавно обнаруженные древние мастерские и гробницы.