Археологи обнаружили тайный вход в 2100-летний египетский храм в скале

Археологи обнаружили тайный вход в большой каменный храм в центральной части Египта, где когда-то располагался древний город Атрибис. Сооружению порядка 2100 лет, сообщает Zakon.kz.

Это здание когда-то было великолепным примером египетского пилона – башнеобразной конструкции в форме усеченной пирамиды, располагавшейся у главного входа. В прошлом две найденные колонны достигали 18 м в высоту, но сейчас от них сохранилось всего 5 м.

Фото: Marcus Müller

Вход открывает доступ в помещение длиной 6 м и шириной 3 м. Предполагается, что это было место для хранения посуды и амфор – больших овальных сосудов с двумя ручками.

Фото: Marcus Müller

Стены камеры украшены сложной резьбой и иероглифами с изображениями египетского бога плодородия Мина и других божеств. На одной из фресок они принимают дары от фараона, которого исследователи определяют как Птолемея VIII Эвергета, правившего в 145-116 годах до нашей эры.

Фото: Marcus Müller

Вторая дверь на фасаде пилона открывает путь к ранее неизвестной лестнице, которая вела как минимум на четыре уровня вверх, но сейчас она разрушена. Исследователи полагают, что лестница вела к храму, однако для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные раскопки.

Считается, что ширина храма составляла 51 м. Археологические раскопки на предполагаемом месте его расположения ведутся с 2012 года.

Ранее сообщалось, что приклеенный скотчем к стене банан продали за 6 млн долларов.

