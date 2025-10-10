Ученые раскрыли неожиданную тайну из глубин Тихого океана

Древние фрагменты мантии обнаружили ученые под Тихим океаном. Они могут изменить понимание всего внутреннего строения Земли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ECONews, международная команда геофизиков сделала сенсационное открытие в нижней мантии Земли под Тихим океаном.

Фото: NOAA

Используя метод полной инверсии волновой формы и суперкомпьютеры, исследователи обнаружили структуры, которых не должно было быть по современным моделям.

Западная часть Тихого океана стала самым большим сюрпризом: сигналы сейсмических волн указывают на наличие аномалий, которые могут быть остатками субдуцированных плит более 200 миллионов лет, первобытными участками мантии или скоплениями богатых железом горных пород.

Хотя это открытие происходит глубоко под поверхностью, оно имеет прямое значение для понимания формирования вулканических горячих точек, потоков тепла и движения тектонических плит. Следующим шагом исследователей станет сочетание сейсмических данных с лабораторными экспериментами и еще более точными моделями на суперкомпьютерах, чтобы разгадать эти загадочные структуры Земли.

