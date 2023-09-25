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На Землю доставлена капсула с грунтом астероида Бенну

На Землю доставлена капсула с грунтом астероида Бенну Фото: pixabay
Сброшенная зондом OSIRIS-REx термостойкая капсула с образцами, взятыми в 2020 году, приземлилась в штате Юта. Как предполагается, в ней содержится около 250 г грунта и пыли с поверхности астероида Бенну, сообщает Zakon.kz.

В американском штате Юта приземлилась сброшенная на Землю капсула с образцами грунта, взятыми с поверхности астероида Бенну, пишет DW.

Капсула прибыла в 10.52 по cевероамериканскому восточному времени 24 сентября после путешествия протяженностью 3,86 миллиарда миль, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Защищенная термостойкой оболочкой капсула весом около 46 кг и диаметром около 81 см приземлилась на три минуты раньше, чем ожидалось. Последние 13 минут она летела со скоростью 44 000 км/ч сквозь атмосферу Земли. Несколькими часами ранее она была сброшена на Землю зондом OSIRIS-REx на высоте около 102 тысяч километров.

По оценке NASA, в капсуле содержится около 250 г камней, собранных с астероида в октябре 2020 года. Теперь эти образцы будут доставлены для исследований в лаборатории NASA в Хьюстоне в штате Техас. Около 200 ученых проведут исследования с использованием 60 различных методов.

Как предполагается, взятый с астероида Бенну грунт – крупнейшие образцы, доставленные на Землю из космоса со времени американской программы "Аполлон".

Ученые надеются, что они позволят получить новую информацию о формировании Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Стоимость проекта составляет около 800 миллионов долларов (750 млн евро).

Накануне сообщалось, что NASA изучает астероид, который может врезаться в Землю. 

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