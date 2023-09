На Землю доставлена капсула с грунтом астероида Бенну

В американском штате Юта приземлилась сброшенная на Землю капсула с образцами грунта, взятыми с поверхности астероида Бенну, пишет DW.

Капсула прибыла в 10.52 по cевероамериканскому восточному времени 24 сентября после путешествия протяженностью 3,86 миллиарда миль, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

TOUCHDOWN! The #OSIRISREx sample capsule landed at the Utah Test and Training Range at 10:52am ET (1452 UTC) after a 3.86-billion mile journey. This marks the US's first sample return mission of its kind and will open a time capsule to the beginnings of our solar system. pic.twitter.com/N8fun14Plt