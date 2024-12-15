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Наука и технологии

Ученые предупредили о разрушительных супервспышках на Солнце

Солнце, космос,, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 09:16 Фото: pxhere
Исследователи выяснили, что мощные выбросы энергии на Солнце, способные уничтожить электросети и спутники, встречаются не раз в несколько тысяч лет, а раз в 100 лет. По мощности такие супервспышки превосходят взрыв миллиардов атомных бомб, сообщает Zakon.kz.

Последняя такая вспышка, известная человечеству, случилась в 1859 году, когда геомагнитная буря вызвала отказ телеграфных систем в Европе и Америке. Ученые отмечают, что сейчас последствия были бы более разрушительными из-за высокой зависимости людей от спутниковой связи, пишет dailymail.

"Это означает, что вскоре Землю может поразить "солнечный шторм", высвобождающий один октильон джоулей энергии – это единица с 27 нулями после нее. Это в 100 раз мощнее, чем событие Каррингтона 1859 года, которое привело к разрушению части телеграфной сети и даже воспламенило листы бумаги в офисах", – говорится в публикации.

По мнению доктора Натали Кривовой из Института Макса Планка, Земля находится на грани разрушительной супервспышки, которая может вывести из строя системы связи и сбить спутники с орбиты.

В 2031 году Европейское космическое агентство запустит спутник Vigil, который будет расположен под углом 60 градусов к Солнцу, чтобы заблаговременно предупреждать о солнечных бурях до того, как они достигнут Земли. Это может дать жизненно необходимое время для отключения энергосетей и спутников до того, как на них обрушится волна энергии.

Две сильнейшие вспышки класса Х произошли на Солнце 8 декабря 2024 года. При этом ранее ученые заявили, что наука не подтверждает влияние магнитных бурь на организм человека. По мнению исследователей, все те негативные последствия, которые ощущают люди, вызваны психосоматическими состояниями.

Андрей Дюсупов
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