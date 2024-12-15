В Китае исследуют лечение рака с помощью металлов
Команда профессора Вэй Юэчжоу из Института ядерных наук и технологий совершила прорыв в разделении и извлечении медицинских изотопов из цепочек распада природного тория и успешно выделила высокочистые изотопы свинец-212 и висмут-212 из 100 граммов нитрата тория.
В университете отметили, что эти вещества можно использовать во время таргетной альфа-терапии (метод таргетной терапии рака с использованием радиоактивных веществ) при лечении рака молочной железы, поджелудочной железы и простаты.
Группа исследователей разделила и извлекла нуклиды из природного тория-232 с помощью абсорбирующего вещества собственной разработки на основе смолы. Впоследствии технологию можно будет использовать в промышленных масштабах.
Ранее японский метод выращивания новых зубов вызвал споры среди ученых.