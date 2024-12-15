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Наука и технологии

В Китае исследуют лечение рака с помощью металлов

В Китае получили высокочистые изотопы для лечения рака, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 07:20 Фото: pixabay
Китайские ученые успешно извлекли высокочистые изотопы из редкоземельных металлов, которые можно использовать для лечения онкологии, сообщает Zakon.kz.

Команда профессора Вэй Юэчжоу из Института ядерных наук и технологий совершила прорыв в разделении и извлечении медицинских изотопов из цепочек распада природного тория и успешно выделила высокочистые изотопы свинец-212 и висмут-212 из 100 граммов нитрата тория.

В университете отметили, что эти вещества можно использовать во время таргетной альфа-терапии (метод таргетной терапии рака с использованием радиоактивных веществ) при лечении рака молочной железы, поджелудочной железы и простаты.

Группа исследователей разделила и извлекла нуклиды из природного тория-232 с помощью абсорбирующего вещества собственной разработки на основе смолы. Впоследствии технологию можно будет использовать в промышленных масштабах.

Ранее японский метод выращивания новых зубов вызвал споры среди ученых.

Аксинья Титова
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