Новые технологии диагностики аллергии появились в Казахстане

21 сентября в Алматы прошла VII Международная научно-практическая конференция, где в активном диалоге выступили ведущие мировые, отечественные ученые, разработчики новых технологий и производители медицинского оборудования. Эксперты обсудили последние достижения науки и практики.

Ключевой темой конференции стало обсуждение актуальных вопросов в аллергологии и иммунологии: достижения и перспективы развития медицины в Казахстане, улучшение подходов к лечению пациентов. С докладами выступили ведущие ученые из дальнего и ближнего зарубежья, а также отечественные эксперты.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие прошло при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Управления общественного здоровья акимата Алматы.

По мнению многих экспертов, во всем мире аллергия является самым распространенным заболеванием. Благодаря многочисленным исследованиям доказано, что существует прямая зависимость от экономического развития страны и количества в ней жителей, страдающих аллергическими проявлениями. Так, в экономически развитых странах пациентов, страдающих аллергией, больше. С каждым годом количество регистрируемых аллергических заболеваний только увеличивается.

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергией страдает около 40% населения нашей планеты. В мегаполисах число подверженных этому заболеванию доходит до 60%. При наличии аллергии у одного из родителей риск ее развития у ребенка составляет 33%, а при наличии заболевания у обоих родителей – 70%.

В Казахстане, по официальным данным Минздрава, на диспансерном учете с аллергическими заболеваниями находятся почти 14 тысяч человек.

Для эффективного лечения заболевания важно вовремя выявить источник аллергии, чтобы предотвратить повторные реакции и начать своевременное лечение. Адекватное лечение уменьшает потенциальную инвалидизацию населения, связанную с бронхиальной астмой, и риск потенциальной смерти в результате острых анафилактических реакций.

Важным событием в отечественной аллергологии стало появление в стране многопараметрического теста нового поколения с использованием нанотехнологий. Он способен на молекулярном уровне определить уровень антител к 99% всех клинически важных аллергенов.

Фото: Zakon.kz

Создателем чиповой многокомпонентной диагностики аллергии стал директор венской компании по производству медицинского оборудования Macro Array Diagnostics GmbH Кристиан Харванег (Christian Harwanegg). Инновационное оборудование содержит чип, на котором при помощи нанотехнологий размещены 295 аллергенов в виде 117 экстрактов аллергенов и 178 молекул аллергенов и одновременное общий иммуноглобулин IgE.

Новый высокоспецифичный мультикомпонентный тест-анализатор аллергенов ALEX (Allergy Explorer) высокоточно выявляет аллергены пыльцы трав, деревьев и сорняков, плесени и дрожжевых грибов, клещей и тараканов, эпидермиса и шерсти животных. Аллергодиагностику возможно сделать не только в отношении привычных нам потенциальных раздражителей, таких как кошки и собаки, но и выявить аллергены на лошадей, крупнорогатый скот, коз, овец, хомяков, морских свинок и других представителей фауны. В панели продуктов представлены различные зерновые культуры и семена, в том числе недавно вошедшие в кулинарную моду как элемент здорового питания, фрукты и овощи, бобовые и орехи, специи, даже хмель и пекарские дрожжи. Если говорить о молоке, то наряду с коровьим и козьим можно определить чувствительность к молоку лошади, овцы и верблюда. В панели мяса, кроме наиболее распространенных видов – говядины, курятины, баранины и свинины, для анализа предлагается мясо кролика, индюшатины и конины.

"Тест ALEX разработан на основе уникальных нанотехнологий – запатентованная технология наногранул. Каждый аллерген, или экстракт, может быть подобран в индивидуальном порядке. ALEX оснащен гибким программным обеспечением, что позволяет анализировать индивидуальные панели аллергенов в соответствии с клиническими потребностями – технология мультиплекс. Результаты анализа можно получить уже через 3,5 часа", – говорит представитель компании MADx Роберт Бощик.

Фото: Zakon.kz

Процедура удобна тем, что для проведения анализа требуется незначительный объем крови – всего 0,1 мл. Кровь может быть взята из пальца, что облегчит процесс диагностики детей. Кроме того, забор материала можно делать не только утром натощак, но и три часа спустя после последнего приема пищи.

"Обычные монокомпонентные тестовые системы не дают комплексной информации о профиле сенсибилизации пациента. Часто для установления правильного диагноза требуется несколько этапов диагностики, при этом уровень общего IgE определяется как отдельный показатель. ALEX дает возможность быстро и точно получить профиль сенсибилизации (уровень специфических иммуноглобулинов к определенным аллергенам), одновременно измерив уровень общего иммуноглобулина tIgE, отвечающего за развитие аллергических реакций у пациента, легко интерпретировать данные анализа и по его результатам подобрать эффективное лечение аллергии, составить диету и рекомендовать профилактические мероприятия". Представитель компании MADx Роберт Бощик

Фото: Zakon.kz

Уникальность теста и в том, что этот метод уменьшает вероятность ложноположительных результатов за счет интегрированного мощного ингибитора перекрестно-реактивной карбогидратной детерминанты (ССD), отмечают создатели. Другие же методы выявления аллергенов приблизительно в 25% случаях дают неверный результат, так как у пациентов имеются sIgE к CCD-детерминантам – маркерам перекрестной реактивности, что может привести к значительному числу ложноположительных результатов sIgE при тестировании на экстракты аллергенов.

Импортирует и обслуживает оборудование для производства теста ALEX, известная компания Казахстане, специализирующаяся на медицинском оборудовании "ТЦ Мастер".

Фото: Zakon.kz

Воспользоваться новейшими возможностями современной диагностики аллергии можно уже сейчас по назначению врача в крупных лабораториях страны.

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