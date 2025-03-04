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Наука и технологии

Центр развития педагогической науки появится в Казахстане

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 09:21 Фото: freepik
В Алматы прошла республиканская научно-практическая конференция с участием представителей педагогического и научного сообщества. Ключевой темой мероприятия стало создание Центра развития педагогической науки, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве просвещения 4 марта 2025 года, центр займется исследованиями в области педагогики на всех уровнях образования.

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев отметил, что в последние годы особое внимание уделяется повышению профессионального уровня педагогов.

Так, в прошлом году доля учителей, занимающихся научными исследованиями, выросла в 1,6 раза, а число магистров среди педагогов достигло рекордных 27,9 тыс. человек.

Кроме того, министерство продолжает реализацию проекта "1000 лидеров изменений в образовании", направленного на формирование кадрового резерва из числа педагогов.

"Качественное образование начинается с сильного педагога. Центр развития педагогической науки позволит системно развивать исследования в этой области, укреплять научный потенциал учителей и повышать уровень подготовки будущих специалистов", – заявил Гани Бейсембаев.

В рамках конференции прошли рабочие секции, посвященные актуальным вопросам дошкольного, среднего, технического и профессионального, а также высшего и послевузовского образования. Для ученых и педагогов из регионов была организована онлайн-трансляция.

"Итогом мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве между КазНУ им. Аль-Фараби и Национальной академией образования имени И. Алтынсарина. В рамках соглашения будет создан Центр развития педагогической науки, который станет площадкой для научных исследований в области педагогики", – заключили в пресс-службе Минпросвещения РК.

28 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане утвердили профессиональные стандарты для педагогов школ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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