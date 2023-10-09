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Нобелевскую премию по экономике дали за изучение женского рынка труда

Нобелевскую премию по экономике дали за изучение женского рынка труда Фото: pxhere
Лауреата Нобелевской премии по экономике объявили в Стокгольме 9 октября. Награду получила американка Клаудия Голдин за изучение гендерного разрыва в оплате труда, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, профессору Гарвардского университета Клаудии Голдин присвоили Нобелевскую премию за "исследование, углубившее понимание гендерного разрыва на рынке труда". Голдин стала третьей женщиной-экономистом в истории, удостоенной этой награды (остальные 90 лауреатов – мужчины).

Клаудия Голдин исследовала положение женщин на рынке труда за последние 200 лет, доказав, что даже несмотря на непрерывный экономический рост оплата женского труда всегда отставала от заработной платы мужчин. Этот гендерный разрыв сохраняется, хотя в современном мире уровень образованности женщин в среднем выше. Из-за дефицита официальной информации о женском труде в предыдущие столетия автору исследования пришлось вести настоящее детективное расследование, разыскивая в архивах малоизвестные источники и систематизируя их для построения баз данных.

В Нобелевском комитете отметили, что благодаря изысканиям 77-летней Клаудии Голдин положение женщин на рынке труда стало более понятным, и ее работу можно использовать для решения актуальных социально-экономических проблем.

Ранее Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

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