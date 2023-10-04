Феноменальное открытие: кошки действительно светятся в темноте

Австралийские ученые доказали, что кошки способны светиться в темноте. Возможно, это помогает им общаться между собой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, ученые университета Перта в Австралии провели эксперимент и подтвердили расхожую городскую легенду о том, что кошки могут светиться в темноте. Впрочем, это далеко не единственный вид животных, обладающий флюоресцентными свойствами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, доказали, что способность светиться в темноте проявляется в той или иной степени у 125 видов млекопитающих, в том числе у человека. Для этого они осматривали животных разных видов под ультрафиолетовым излучением. Наиболее ярко способность светиться во мраке проявилась у тех зверей, которые привыкли к ночному образу жизни, в том числе у кошек.

"Флюоресценция оказалась наиболее распространенной и интенсивной среди ночных видов животных, обитающих на земле, на деревьях или в норах. По-видимому, это повсеместно распространенное свойство непигментированного меха и кожи, благодаря которому определенные участки тела кажутся светлее и повышают заметность животного, особенно среди ночных видов", – говорится в исследовании.

Точную роль, которую играет способность к свечению, ученые пока не установили. Но, возможно, за счет этого млекопитающие подают друг другу сигналы. Флюоресцентные свойства обнаружились у шерсти желтого, белого и светло-коричневого цвета, а также у голой кожи и когтей. У одного вида дельфинов, как выяснилось, светятся зубы. Среди животных, которые могут испускать свет по ночам, исследователи назвали белого медведя, кролика, валлаби и даже утконоса.

О том, что люди способны очень слабо светиться в темноте, ученым стало известно еще в 1911 году: тогда выяснилось, что человеческие волосы испускают свечение в ультрафиолетовом спектре.

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