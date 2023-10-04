Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Феноменальное открытие: кошки действительно светятся в темноте

Ученые доказали способность кошек светиться в темноте Фото: pixabay
Австралийские ученые доказали, что кошки способны светиться в темноте. Возможно, это помогает им общаться между собой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, ученые университета Перта в Австралии провели эксперимент и подтвердили расхожую городскую легенду о том, что кошки могут светиться в темноте. Впрочем, это далеко не единственный вид животных, обладающий флюоресцентными свойствами.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, доказали, что способность светиться в темноте проявляется в той или иной степени у 125 видов млекопитающих, в том числе у человека. Для этого они осматривали животных разных видов под ультрафиолетовым излучением. Наиболее ярко способность светиться во мраке проявилась у тех зверей, которые привыкли к ночному образу жизни, в том числе у кошек.

"Флюоресценция оказалась наиболее распространенной и интенсивной среди ночных видов животных, обитающих на земле, на деревьях или в норах. По-видимому, это повсеместно распространенное свойство непигментированного меха и кожи, благодаря которому определенные участки тела кажутся светлее и повышают заметность животного, особенно среди ночных видов", – говорится в исследовании.

Точную роль, которую играет способность к свечению, ученые пока не установили. Но, возможно, за счет этого млекопитающие подают друг другу сигналы. Флюоресцентные свойства обнаружились у шерсти желтого, белого и светло-коричневого цвета, а также у голой кожи и когтей. У одного вида дельфинов, как выяснилось, светятся зубы. Среди животных, которые могут испускать свет по ночам, исследователи назвали белого медведя, кролика, валлаби и даже утконоса.

О том, что люди способны очень слабо светиться в темноте, ученым стало известно еще в 1911 году: тогда выяснилось, что человеческие волосы испускают свечение в ультрафиолетовом спектре.

Ранее ученые заставили блох очищать сточные воды от опасных химикатов.

Читайте также

Нобелевскую премию по химии дали за изменившее мир открытие
Нобелевскую премию по химии дали за изменившее мир открытие
Никита Дробны
Австралия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления