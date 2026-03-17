Зачем кошкам точить когти и как с этим жить

Кошки точат когти не из вредности, а из-за природной необходимости. Это поведение помогает им не только обновлять когти, но и общаться с другими животными, сообщает Zakon.kz.

Многие думают, что кошки точат когти просто так или из-за плохого поведения. На самом деле это важный природный процесс. Эксперты издания РБК Life рассказали об этом более подробно.

Как оказалось, кошачьи когти растут слоями, а не в длину, как у людей или собак. Со временем внешний слой изнашивается, а внутри формируется новый, острый коготь. Чтобы избавиться от старой оболочки, кошке необходимо царапать поверхности – так она "обновляет" когти.

Кроме того, царапание – это способ коммуникации.

Примечательно, что на лапах у кошек есть железы, выделяющие феромоны. Оставляя царапины, животное помечает территорию и передает сигналы другим кошкам.

Именно поэтому кошки часто выбирают мебель, особенно диваны. Таким образом, они находятся в центре жизни дома и имеют подходящую текстуру.

Стоит отметить, что удаление когтей – крайне нежелательная процедура.

Она может навредить здоровью и психике животного, а также привести к проблемам в поведении. Вместо этого специалисты рекомендуют использовать когтеточки и поощрять естественное поведение питомца.

