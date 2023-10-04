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Нобелевскую премию по химии дали за изменившее мир открытие

Нобелевскую премию по химии дали за изменившее мир открытие Фото: pixabay
Нобелевскую премию по химии 2023 года вручили за открытие квантовых точек, которое изменило многие сферы жизни человека – от телевидения до медицины, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, 4 октября в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии. Ее лауреатами стали Мунги Бавенди, Алексей Екимов и Луис Брюс, открывшие квантовые точки. Бавенди и Брюс – американцы, Екимов – россиянин, работающий в США.

В заявлении Нобелевского комитета отмечается, что ученые стали "пионерами в изучении наномира". Долгое время никто не верил, что исследователям удастся выделить столь крошечные частицы. Но они смогли это сделать – и сегодня их открытие используют как при создании светодиодных светильников и телевизионных экранов, так и при хирургических операциях по удалению раковых опухолей.


"Ключевое отличие квантовых точек в том, что просто меняя их размер, вы меняете их свойства, в том числе цвет. Это очень необычно. Представьте, например, что вы собрались покрасить футболки – одну в красный, другую в зеленый, третью в желтый, четвертую в синий. Для каждого из этих цветов вы будете использовать разные молекулы. Разные атомы в разных сочетаниях дают вам разные цвета, в этом вся суть химии. Но благодаря работе ученых в сфере нанотехнологий квантовые точки позволяют нам использовать совершенно одни и те же атомы и их сочетания, просто меняя их размер и количество, чтобы получать новые цвета и другие характеристики", – объяснил член Нобелевского комитета по химии профессор Хайнер Линке.

Первым из лауреатов открытие квантовых точек совершил Алексей Екимов еще в 1980-е годы. Спустя несколько лет его эксперименты продолжил и развил Луис Брюс, а Мунги Бавенди в 1993 году сумел выделить "почти идеальные частицы", и благодаря его исследованиям открытие смогли использовать на практике.

Ранее в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по физике.

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