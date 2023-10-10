Казахстанский ученый придумала препарат, повышающий урожайность овощей

В Министерстве науки рассказали, что старший научный сотрудник Казахского национального женского педагогического университета Акбота Куандыкова синтезировала новый препарат, повышающий урожайность овощей, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве, препарат был получен на основе новых фосфорных органических соединений. По словам Акботы Куандыковой, он позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции, а именно овощей.

Синтез был произведен молодым ученым с использованием микроволновых лучей. Препарат прошел испытания в полевых и лабораторных условиях.

Прежде чем придумать препарат, молодой ученый непрерывно провела более ста испытаний. Благодаря своей самоотверженности и руководству доктора химических наук, профессора Булата Джиембаева, ей удалось добиться такого успеха. Также Акботе Куандыковой в процессе синтеза помогала ее коллега, преподаватель Бану Диярова.