Какие препараты повышают риск поражения печени
Как пишет JAMA Internal Medicine, эксперты проанализировали данные электронных медкарт восьми миллионов человек, полученные от Управления по охране здоровья ветеранов США. Сведения охватывали период с 2000 по 2021 год. В начале работы был составлен список из 194 самых часто назначаемых в США препаратов, а затем исследовалось их влияние на здоровье пациентов, у которых не было заболеваний печени или желчевыводящих путей.
Отмечается, что в процессе исследования были зафиксированы все случаи госпитализации с диагнозом тяжелой острой печеночной недостаточности. Всего за 20 лет наблюдения произошло 1739 таких случаев.
Согласно данным издания, особое внимание было уделено 17 препаратам, представляющим наибольшую опасность для печени. Среди них – метронидазол, который используется при лечении лямблиоза, трихомонадного вагинита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот препарат оказался самым опасным.
Уточняется, что к числу высокотоксичных для печени препаратов также были отнесены противовирусный ставудин, нейролептик прохлорперазин, некоторые статины, а также ряд антибиотиков и противогрибковых средств. Специалисты пишут, что 11 из этих препаратов ранее считались безопасными.
Ранее исследование датский ученых выявило повышенный риск рака у имеющих татуировки.