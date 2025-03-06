Какие препараты повышают риск поражения печени

Сотрудники ведущих американских университетов и Министерства по делам ветеранов США заявили о том, что ряд антибиотиков, нейролептиков, статинов, противогрибковых средств и антипаразитарных препаратов может повысить риск поражения печени, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JAMA Internal Medicine, эксперты проанализировали данные электронных медкарт восьми миллионов человек, полученные от Управления по охране здоровья ветеранов США. Сведения охватывали период с 2000 по 2021 год. В начале работы был составлен список из 194 самых часто назначаемых в США препаратов, а затем исследовалось их влияние на здоровье пациентов, у которых не было заболеваний печени или желчевыводящих путей.

Отмечается, что в процессе исследования были зафиксированы все случаи госпитализации с диагнозом тяжелой острой печеночной недостаточности. Всего за 20 лет наблюдения произошло 1739 таких случаев.

Согласно данным издания, особое внимание было уделено 17 препаратам, представляющим наибольшую опасность для печени. Среди них – метронидазол, который используется при лечении лямблиоза, трихомонадного вагинита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот препарат оказался самым опасным.

Уточняется, что к числу высокотоксичных для печени препаратов также были отнесены противовирусный ставудин, нейролептик прохлорперазин, некоторые статины, а также ряд антибиотиков и противогрибковых средств. Специалисты пишут, что 11 из этих препаратов ранее считались безопасными.

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