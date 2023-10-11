Самки лягушек симулируют смерть, чтобы избежать некоторых самцов – исследование

Исследователи обнаружили, что некоторые лягушки, желая избежать нежелательного внимания со стороны самцов, идут на радикальные меры: они симулируют смерть, сообщает Zakon.kz.

Полученные результаты проливают новый свет на европейскую обыкновенную лягушку и свидетельствуют о том, что самки не только смиряются с борьбой самцов за самцов – ситуацией, когда несколько самцов могут вцепиться в самку, иногда со смертельным исходом, сообщает The Guardian.

Однако исследование показало, что это может быть не так. Самки не являются пассивными, как считалось ранее.

"Ранее считалось, что самки не могут защищаться от такого принуждения со стороны самцов". автор исследования, доктор Каролин Диттрих

Ученые помещали каждого самца лягушки в коробку с двумя самками: большой и маленькой. Брачное поведение записали на видео.



Результаты, полученные от 54 самок, испытавших на себе ухаживания самца, показали, что 83% самок пытались вращать своим телом, чтобы высвободиться от самцов.

Писк издавали 48% зажатых самок.

Застывание с вытянутыми руками и ногами в позе, напоминающей игру в мертвеца наблюдалась у 33% всех самок. По мнению авторов исследования, она обычно возникала одновременно с попытками освободиться и писком.

При этом мелкие самки чаще применяли все три тактики вместе, чем крупные.

По мнению специалистов, неподвижность может быть реакцией на стресс. Они обнаружили, что такое поведение чаще встречается у более мелких и, соответственно, молодых самок, что может быть следствием стресса, возникающего при меньшем опыте размножения.



Эти три тактики, по мнению ученых, позволили 25 самкам избежать самцов.