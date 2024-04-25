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В зоопарке самку гиппопотама семь лет ошибочно считали самцом

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 08:37 Фото: tennojizoo
В зоопарке Осаки обнаружили, что семь лет самку гиппопотама ошибочно считали самцом, сообщает Zakon.kz.

Зоопарк "Тэннодзи", расположенный в японском городе Осака, на своем сайте уведомил посетителей, что 12-летний гиппопотам Ген оказался не мужского, а женского пола. Животное привезли в зоопарк из Мексики в 2017 году. В таможенных документах было указано, что это самец.

Поскольку на тот момент Ген был еще совсем маленьким, сотрудники зоопарка не перепроверили информацию и все эти годы в зоопарке к нему относились как к особи мужского пола. Но все изменилось, когда Ген подрос. Сотрудники не смогли увидеть мужские репродуктивные органы гиппопотама и обратили внимание на его странное для самцов поведение. В частности, он никак не пытался привлечь самок и не метил территорию.

Тогда было принято решение провести ДНК-тест. Он показал, что Ген действительно не мальчик, а девочка. В зоопарке пообещали, что больше не допустят подобных ошибок. Там также отметили, что переименовывать гиппопотама не будут.

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