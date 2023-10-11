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Ученые отредактировали гены цыплят для устойчивости к птичьему гриппу

птичий грипп Фото: pixabay
По словам руководителей исследования, этот прорыв является доказательством того, что куры могут быть устойчивы к вирусам. Однако предстоит еще много работы, чтобы предотвратить мутацию вируса, сообщает Zakon.kz.

Ученые с помощью генетических "ножниц" создали цыплят, способных противостоять заражению птичьим гриппом. Это позволяет защитить стада от штамма заболевания, которое быстро распространилось по всему миру среди диких птиц, сообщает Sky News.

Исследователи из Эдинбургского университета и Имперского колледжа Лондона использовали "генные ножницы" на молекулярном уровне для разрезания и редактирования ДНК в гене ANP32A.

Этот ген выполняет биологическую функцию в здоровых куриных клетках. Но когда клетки заражаются птичьим гриппом, вирус перехватывает этот ген, чтобы создать больше своих копий.

Когда цыплята с измененным геном подвергались воздействию обычной дозы вируса, девять из десяти оказывались способны противостоять инфекции. Только одна курица выделяла небольшое количество вируса в течение одного-двух дней. Птицы оставались здоровыми и продолжали нести яйца в течение двух лет исследования.

"Это было доказательство концепции, что мы можем двигаться в направлении создания устойчивости кур к вирусу, но мы еще не достигли этого".автор исследования, профессор Венди Барклай 

Венди Барклай пояснила, что блокирующий эффект генного редактирования не был полным. При увеличении дозы вируса в 1000 раз, что намного выше естественного уровня, примерно у половины цыплят наблюдались инфицирование.

Ученые также выявили мутации в вирусе, когда он пытался эволюционировать и вернуть себе контроль над геном ANP32A. Дальнейшие лабораторные исследования показали, что мутировавший вирус в некоторой степени способен использовать версию гена ANP32A, найденную в клетках человека, но не способен вызвать инфекцию.

"Мы не хотим делать вирус более опасным, чем он уже есть. Тот факт, что мы делаем шаг в направлении повышения способности вируса заражать другие виды, совсем не то, что мы хотели бы сделать".профессор Венди Барклай

Для того чтобы вирус птичьего гриппа мог заражать клетки млекопитающих, ему необходимо претерпеть несколько серьезных изменений в различных генах.

С 2021 года в Великобритании в результате вспышек заболевания погибло или было выбраковано более 8 млн голов домашней птицы.

Однако ученые предупреждают, что необходимо провести дополнительную работу, чтобы исключить вероятность мутаций вируса.

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