Ученые впервые отредактировали ДНК человека

Специалисты из компании по биотехнологии Prime Medicine впервые применили технологию прай-редактирования под названием CRISPR. Этот метод позволил внести точечные изменения в его ДНК, исправив мутацию, которая нарушает работу иммунных клеток, сообщает Zakon.kz.

Издание Nature пишет, что пациентом стал 18-летний подросток с редким иммунным нарушением – хронической гранулематозной болезнью. Само лечение предполагает удаление стволовых клеток из крови, их редактирование и повторное введение после химиотерапии.

"Уже через месяц после процедуры у пациента не наблюдалось серьезных побочных эффектов, а функция ключевого фермента восстановилась у двух третей нейтрофилов – этого достаточно, чтобы существенно укрепить иммунитет", – говорится в публикации журнала.

Несмотря на успех, компания отказалась от самостоятельного развития этой терапии из-за ее сложности и стоимости. Теперь, пишет портал, Prime Medicine сосредоточится на более простых вариантах лечения, которые можно вводить напрямую в организм.

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