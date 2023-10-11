Физик заявил, что мы живем в "Матрице"

Доцент кафедры физики Портсмутского университета Мелвин Вопсон заявил, что "обнаружил новый закон физики", который может доказать, что мы живем во вселенной, похожей на вселенную фильма "Матрица", сообщает Zakon.kz.

В 2022 году доктор Вопсон представил правило, которое позволяет предсказывать генетические мутации в организмах и оценивать их возможные последствия.

Основанное на втором законе термодинамики, это правило утверждает, что энтропия, измеряющая хаос в изолированной системе, может только увеличиваться или оставаться неизменной со временем.



Однако в информационных системах энтропия ведет себя по-другому. Она уменьшается или остается постоянной. Это приводит к формулировке доктора Вопсона второго закона инфодинамики.

"Этот метод, при котором избыточная информация удаляется, напоминает процесс компьютерного удаления или сжатия неиспользуемого кода для экономии места и оптимизации энергопотребления. Таким образом, это подтверждает идею о том, что мы живем в симуляции". Мелвин Вопсон

Предыдущие исследования физика также показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и обладает физической массой.

По мнению ученого, информация может быть той самой неуловимой темной материей, из которой состоит почти треть Вселенной. Вопсон называет это соотношение принципом эквивалентности массы, энергии и информации.