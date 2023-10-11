Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Физик заявил, что мы живем в "Матрице"

Матрица Фото: pixabay
Доцент кафедры физики Портсмутского университета Мелвин Вопсон заявил, что "обнаружил новый закон физики", который может доказать, что мы живем во вселенной, похожей на вселенную фильма "Матрица", сообщает Zakon.kz.

В 2022 году доктор Вопсон представил правило, которое позволяет предсказывать генетические мутации в организмах и оценивать их возможные последствия.

Основанное на втором законе термодинамики, это правило утверждает, что энтропия, измеряющая хаос в изолированной системе, может только увеличиваться или оставаться неизменной со временем.

Однако в информационных системах энтропия ведет себя по-другому. Она уменьшается или остается постоянной. Это приводит к формулировке доктора Вопсона второго закона инфодинамики.

"Этот метод, при котором избыточная информация удаляется, напоминает процесс компьютерного удаления или сжатия неиспользуемого кода для экономии места и оптимизации энергопотребления. Таким образом, это подтверждает идею о том, что мы живем в симуляции".Мелвин Вопсон

Предыдущие исследования физика также показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и обладает физической массой.

По мнению ученого, информация может быть той самой неуловимой темной материей, из которой состоит почти треть Вселенной. Вопсон называет это соотношение принципом эквивалентности массы, энергии и информации.

Читайте также

Аренда жилья оказалась вредна для здоровья
Ученые: аренда жилья приводит к преждевременному старению
птичий грипп
Ученые отредактировали гены цыплят для устойчивости к птичьему гриппу
поведение лягушек
Самки лягушек симулируют смерть, чтобы избежать некоторых самцов – исследование
Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления