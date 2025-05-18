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Наука и технологии

Ученые доказали, что все живые существа светятся

Свечение, человек, свет, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 05:56 Фото: pexels
Канадские ученые из Университета Калгари доказали, что все живые организмы излучают сверхслабый свет, сообщает Zakon.kz.

Результаты опубликованы в научном издании Journal of Physical Chemistry Letters (JPCL).

Это явление, известное как биофотонная эмиссия (UPE), может стать революционным инструментом в медицине и биологии.

Любой живой организм, от бактерий до человека, постоянно испускает фотоны в диапазоне 200-1000 нанометров. Это свечение в тысячи раз слабее биолюминесценции и невидимо невооруженным глазом. Его источник – активные формы кислорода (ROS), побочные продукты клеточного метаболизма. При стрессе интенсивность свечения резко возрастает.

Используя сверхчувствительные камеры в специальных темных помещениях, ученые сравнили излучение живых и только что умерших мышей. Разница оказалась поразительной: живые грызуны демонстрировали яркое свечение, тогда как у неживых животных оно практически исчезало.

На растениях исследователи провели серию стресс-тестов. Повышение температуры, механические повреждения и химическое воздействие неизменно приводили к усилению биофотонного излучения. Особенно ярко "светились" поврежденные участки листьев.

Ранее ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде.

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Аксинья Титова
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