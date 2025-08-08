Ученые выяснили, что жители погибших Помпей продолжали жить в разрушенном городе

Новые данные из Помпей показывают, что выжившие после извержения Везувия в 79 году н. э вернулись жить обратно в "тяжелых условиях", сообщает Zakon.kz.

Помпеи – древнеримский город, в котором до извержения проживало более 20 тыс. человек.

По информации CBS News, археологи обнаружили новые доказательства, указывающие на повторное заселение Помпей после извержения Везувия в 79 году н. э., в результате которого город превратился в руины.

Несмотря на колоссальные разрушения, некоторые выжившие, которые не могли позволить себе начать новую жизнь в другом месте, вернулись, чтобы жить в опустошенной местности.

Археологи полагают, что к ним присоединились и другие люди, искавшие место для поселения и надеющиеся найти ценные вещи, оставленные первыми жителями Помпеи среди развалин.

Pompei fu rioccupata dopo la distruzione del 79 d.C. - Emergono nuove tracce dal cantiere dell’Insula Meridionalis https://t.co/I959Uhpijf pic.twitter.com/4W8iaBpP2V — Pompeii Sites (@pompeii_sites) August 6, 2025

Судя по археологическим данным, это, должно быть, было неформальное поселение, где люди жили в тяжелых условиях, без инфраструктуры и услуг, типичных для римского города", прежде чем территория была полностью заброшена в V веке.

В то время как на верхние этажи старых домов вернулась какая-то жизнь, бывшие нижние этажи были преобразованы в подвалы с печами и мельницами.

"Благодаря новым раскопкам картина теперь проясняется: Помпеи после 1979 года возрождаются – это не просто город, а шаткое и серое скопление, своего рода лагерь, среди все еще узнаваемых руин, некогда существовавших Помпей", – сказал Габриэль Цухтригель, директор объекта.

Доказательства того, что это место было вновь заселено, были обнаружены и раньше, но в спешке, когда люди хотели получить доступ к красочным фрескам Помпеи и сохранившимся домам, "незначительные следы повторного заселения этого места были буквально уничтожены.

Ранее в крупнейшей пещере мира нашли останки доисторических морских чудовищ.