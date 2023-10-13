Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лунную пыль можно расплавить для создания дорог – ученые

База на луне Фото: pixabay
Одной из самых сложных проблем для космических агентств, рассчитывающих разбить там лагерь, является пыль. Она разъедает скафандры, засоряет оборудование, мешает работе научных приборов и затрудняет передвижение, сообщает Zakon.kz.

Ученые нашли потенциальное решение этой проблемы – лунная пыль может быть расплавлена для создания твердых дорог и посадочных площадок.

Лунная пыль мешала предыдущим полетам, например, космическому аппарату Surveyor 3 (поврежденному пылью, поднятой при посадке Apollo 12), и преодоление этой проблемы является приоритетной задачей NASA.

Космическое агентство стремится создать постоянный лунный аванпост. Транспортировка строительных материалов на Луну будет слишком дорогой, поэтому необходимо искать нетрадиционные решения.

Ученые провели эксперименты с мелкозернистым материалом EAC-1A, разработанным Европейским космическим агентством в качестве заменителя лунного грунта.

С помощью лазерного луча диаметром 50 мм пыль нагрели до температуры около 1600 градусов по Цельсию. Медленно вырисовывались изогнутые треугольные формы, каждая около 25 см в поперечнике, которые можно соединить между собой для создания твердых поверхностей на больших участках лунного грунта.

Процесс небыстрый. На изготовление каждого небольшого геометрического элемента уходит около часа, то есть на создание посадочной площадки размером 10 х 10 метров потребуется около 100 дней. 

Для воспроизведения такого подхода на Луне, по расчетам авторов, необходимо доставить с Земли линзу площадью около 2,37 кв. м, которая будет выполнять роль концентратора солнечного света вместо лазера.

Линзу можно изготовить из полимерной пленки, которую можно свернуть в рулон, чтобы облегчить ее транспортировку.

Читайте также

Нейросети и геотермальный храм: пять энергосберегающих проектов в Казахстане
Нейросети и геотермальный храм: пять энергосберегающих проектов в Казахстане
Атлас мозга
Атлас человеческого мозга представили исследователи
сгоревший древний свиток
Ученые дали ИИ прочитать древние свитки, сожженные при извержении Везувия
Данияр Кунафин
НАСА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления