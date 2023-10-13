Лунную пыль можно расплавить для создания дорог – ученые

Одной из самых сложных проблем для космических агентств, рассчитывающих разбить там лагерь, является пыль. Она разъедает скафандры, засоряет оборудование, мешает работе научных приборов и затрудняет передвижение, сообщает Zakon.kz.

Ученые нашли потенциальное решение этой проблемы – лунная пыль может быть расплавлена для создания твердых дорог и посадочных площадок.



Лунная пыль мешала предыдущим полетам, например, космическому аппарату Surveyor 3 (поврежденному пылью, поднятой при посадке Apollo 12), и преодоление этой проблемы является приоритетной задачей NASA.

Космическое агентство стремится создать постоянный лунный аванпост. Транспортировка строительных материалов на Луну будет слишком дорогой, поэтому необходимо искать нетрадиционные решения.



Ученые провели эксперименты с мелкозернистым материалом EAC-1A, разработанным Европейским космическим агентством в качестве заменителя лунного грунта.

С помощью лазерного луча диаметром 50 мм пыль нагрели до температуры около 1600 градусов по Цельсию. Медленно вырисовывались изогнутые треугольные формы, каждая около 25 см в поперечнике, которые можно соединить между собой для создания твердых поверхностей на больших участках лунного грунта.



Процесс небыстрый. На изготовление каждого небольшого геометрического элемента уходит около часа, то есть на создание посадочной площадки размером 10 х 10 метров потребуется около 100 дней.

Для воспроизведения такого подхода на Луне, по расчетам авторов, необходимо доставить с Земли линзу площадью около 2,37 кв. м, которая будет выполнять роль концентратора солнечного света вместо лазера.

Линзу можно изготовить из полимерной пленки, которую можно свернуть в рулон, чтобы облегчить ее транспортировку.