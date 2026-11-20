Астрономы предложили новый способ определять размеры космической пыли в дисках, где формируются планеты. Для этого они использовали температурные изменения в затемненных участках вокруг молодой звезды, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано 19 ноября 2026 года в научном журнале Publications of the Astronomical Society of Japan. Его авторы – Юя Фукухара, Рюта Орихара, Сатоси Окузуми и Такаюки Муто.

Как тени помогают изучать космическую пыль

Формирование планет начинается с роста мельчайших частиц пыли в газопылевых дисках, окружающих молодые звезды. Постепенно частицы сталкиваются, объединяются и могут образовывать более крупные тела – строительный материал будущих планет.

Однако понять, как именно протекает этот процесс, непросто. На него влияют размеры пылевых частиц, их распределение внутри диска, температура газа и движение вещества.

В новой работе исследователи предложили определять размеры пылинок по времени охлаждения участков диска, попадающих в тень. Такие тени возникают из-за наклона внутренней части диска, которая перекрывает свет звезды и не позволяет ему напрямую достигать отдельных участков внешней области.

Когда освещенная поверхность оказывается в тени, ее температура меняется не мгновенно. По тому, насколько быстро происходит охлаждение, ученые могут получить информацию о физических свойствах пыли.

Что удалось выяснить ученым

Для проверки метода астрономы изучили протопланетный диск вокруг HD 142527 – молодой звезды, расположенной примерно в 157 парсеках от Земли, или около 512 световых лет.

В работе использовали изображения рассеянного света в ближнем инфракрасном диапазоне, а также наблюдения теплового излучения пыли в субмиллиметровом диапазоне, полученные с помощью радиотелескопа ALMA.

Сопоставив данные, исследователи построили трехмерную модель поверхности диска и определили пространственное смещение между затененными и освещенными участками. Это позволило оценить время охлаждения вещества, а затем с помощью аналитической модели рассчитать характеристики пылевых частиц.

Как оказалось, северная затененная область диска остывает за время, составляющее несколько процентов от периода обращения вещества по орбите. Максимальный размер пылевых частиц, соответствующий наблюдениям, оценили примерно в 0,1-1 миллиметр.

Кроме того, расчеты показали, что в исследуемой области могут существовать условия для возникновения вертикальной сдвиговой неустойчивости. Это физический процесс, способный поддерживать турбулентное движение газа внутри диска и влиять на распределение пыли.

Почему это важно для изучения рождения планет

По словам авторов исследования, оценка времени охлаждения может стать эффективным инструментом для определения размеров пылевых частиц в протопланетных дисках.

Это важно, поскольку рост пыли и ее дальнейшее объединение в более крупные тела зависят от физических условий внутри диска. В частности, турбулентность влияет на столкновения частиц, их перемещение и распределение.

Предложенный подход можно применять и для изучения других переходных протопланетных дисков, в которых наклоненная внутренняя область создает тени на внешней поверхности.

Таким образом, исследование расширяет возможности астрономов по изучению ранних этапов формирования планетных систем. При этом речь не идет об обнаружении новой планеты: ученые разработали метод, позволяющий лучше понять процессы, которые предшествуют ее появлению.

Ранее ученые заметили в космосе гигантскую черную дыру, которая мчится со скоростью, рождающей новые звезды.