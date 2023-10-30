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В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря

В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря Фото: phxere
Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Об этом 30 октября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным ведомства, институт будет исследовать:

  • экологические проблемы Каспийского моря;
  • проблему снижения уровня воды;
  • причины массовой гибели тюленей и рыб;
  • вопросы сохранения популяции каспийского тюленя;
  • ихтиофауну;
  • акваторию;
  • побережье Каспия.
"Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря.

Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Также создание научной организации даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

"Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи".Министр Нуржан Нуржигитов

Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.

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По данным специалистов, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

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Нуржигитов Нуржан Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстан Каспий
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