В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря
По данным ведомства, институт будет исследовать:
- экологические проблемы Каспийского моря;
- проблему снижения уровня воды;
- причины массовой гибели тюленей и рыб;
- вопросы сохранения популяции каспийского тюленя;
- ихтиофауну;
- акваторию;
- побережье Каспия.
"Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря.
Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.
Также создание научной организации даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.
"Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи".Министр Нуржан Нуржигитов
Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.
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По данным специалистов, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.