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Гнев повышает работоспособность и производительность – исследование

ребенок в гневе Фото: pixabay
Счастье переоценивают – именно гнев поможет вам добиться успеха. К такому выводу пришла Американская психологическая ассоциация, сообщает Zakon.kz.

Американская психологическая ассоциация провела опрос более 1000 человек, которых заставляли испытывать определенную эмоцию – радость, гнев, печаль – и затем ставили перед ними задачу, сообщает Sky News.

Среди заданий было решение словесных головоломок и прохождение уровней в сложной видеоигре.

По результатам рецензируемого исследования, гнев, как правило, вызывал наилучшие результаты, включая сокращение времени реакции и получение более высоких баллов.

Ведущий автор исследования профессор Хизер Ленч отметила, что люди часто считают состояние счастья идеальным, и большинство людей считают стремление к счастью одной из главных жизненных целей.

"Мнение о том, что положительные эмоции являются идеальным условием для психического здоровья и благополучия, занимает видное место в светских и психологических исследованиях эмоций, однако предыдущие исследования показывают, что сочетание эмоций, включая отрицательные, такие как гнев, приводит к наилучшим результатам".Хизер Ленч

При исследовании выявили, что и другие эмоции, такие как веселье, оказывают положительное влияние на результаты. Однако гнев оказался связан с увеличением успеха во всех случаях, подстегивая людей к достижению поставленных целей.

Исследователи заключили, что сочетание положительных и отрицательных эмоций способствует хорошему самочувствию, а использование отрицательных эмоций в качестве инструмента может быть особенно эффективным в некоторых ситуациях.

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