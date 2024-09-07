Наличие братьев и сестер повышает риск раннего рака – исследование

Люди с двумя или более старшими братьями и сестрами на 50% чаще сталкиваются с ранним раком толстой кишки. К таким выводам пришли ученые из Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

"В исследовании приняли участие около 500 тысяч взрослых американцев. Мы собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и исключили влияние других известных факторов риска рака, таких как семейный анамнез, избыточная масса тела и курение. Оказалось, что среди людей с двумя и более старшими братьями и сестрами ранний колоректальный рак диагностировали на 50% чаще по сравнению с участниками, которые были единственными детьми в семье", – говорится в статье.

Ученые предположили, что младшие братья и сестры чаще заражаются различными детским заболеваниям от старших. Передаваться от ребенка к ребенку могут и патогенные бактерии, нарушающие состав кишечной микрофлоры и потенциально провоцирующие рак. Увеличение частоты детских инфекций также повышает вероятность назначения антибиотиков. Некоторые исследования показали, что такие препараты могут стать косвенной причиной колоректального рака.

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