Скарлетт Йоханссон подала иск против использования ее изображения через искусственный интеллект

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение искусственного интеллекта, которое без ее разрешения использовало ее имя и изображение в рекламе, созданной искусственным интеллектом, сообщает Zakon.kz.

В 22-секундной рекламе использовали изображения Йоханссон для создания ее образа и диалога.



"Мы не относимся к подобным вещам легкомысленно. В соответствии с нашими обычными действиями в подобных обстоятельствах мы будем решать проблему всеми доступными нам средствами правовой защиты". Адвокат актрисы Кевин Йорн

В октябре еще один актер Том Хэнкс предупредил поклонников о том, что его изображение использовали в рекламном ролике стоматологической компании.

Комедиантка Сара Сильверман, а также ряд авторов книг, подали в суд на ChatGPT за нарушение авторских прав. Она утверждала, что модели ИИ были обучены на их работах без их согласия.



Это не первый случай, когда Скарлетт Йоханссон сталкивается с использованием своего изображения без ее согласия.

В 2018 году актриса рассказала об использовании ее образа в дипфейках. Ее лицо использовали в порнографических роликах.