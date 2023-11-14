Искусственный интеллект сможет предсказать риск сердечного приступа на 10 лет вперед

По словам исследователей из Оксфордского университета, технология предсказывания риска сердечного приступа сможет спасти тысячи жизней и улучшить лечение пациентов, сообщает Zakon.kz.

В исследовании изучался вопрос о том, как искусственный интеллект может повысить точность компьютерной томографии сердца, которая используется для выявления закупорки или сужения артерий, сообщает The Guardian.



Заведующий кафедрой сердечно-сосудистой медицины Британского фонда сердца Хараламбос Антониадес отметил, что некоторые пациенты, поступающие в больницу с болью в груди, которых часто отправляют домой, подвержены высокому риску сердечного приступа в ближайшее десятилетие, даже при отсутствии каких-либо признаков заболевания сердечных артерий.

"В данном случае мы продемонстрировали, что предоставление врачам точной картины риска может изменить, а в перспективе и улучшить, ход лечения многих кардиологических пациентов". Хараламбос Антониадес

Ежегодно в Великобритании около 350 тыс. человек проходят компьютерную томографию, однако многие пациенты впоследствии умирают от инфаркта из-за того, что она не позволяет выявить небольшие сужения сосудов.



Исследователи проанализировали данные более чем 40 тыс. пациентов, проходивших КТ сердца в 8 британских больницах. Средний срок наблюдения за составил 2,7 года.

Инструмент ИИ протестировали на 3 393 пациентах в течение почти 8 лет. ИИ смог точно предсказать риск сердечного приступа. Сгенерированные ИИ оценки риска затем представили медикам для 744 пациентов, причем 45% из них в результате изменили свои планы лечения.

Результаты обследования показали, что вероятность серьезного сердечного приступа выше у тех, у кого было выявлено "значительное" сужение артерий. Однако в два раза больше пациентов, у которых не было значительного сужения артерий, перенесли сердечные приступы.