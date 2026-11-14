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Как кофе удается снижать риск сердечных заболеваний

Кофе, чашка , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 16:01 Фото: pixabay
По данным врачей, кофе может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Вестям" рассказал известный российский врач общей практики и телеведущий Александр Мясников. По его словам, не стоит отказываться от чашечки натурального кофе в день, ведь в нем много пользы, особенно для сердца.

"Если вы хотите отказаться от кофе ради какой-то идеи, то это ошибочное решение. В кофе содержатся антиоксиданты, лиганды, флавоноиды, а вы знаете только кофеин. Однако в нем еще почти 1,7 тыс. других наименований, которые предотвращают рак печени, уменьшают количество инфарктов, убирают тяжесть и количество аритмий. Было огромное исследование про кофе и сердечно-сосудистые заболевания. В них доказано, что инфаркты снижаются на 20%.Александр Мясников

Доктор подчеркнул, что кофе – полезный напиток, который можно пить в том числе гипертоникам.

"Из того, что можно пить на земле – это чистая вода, чай и кофе. Все остальное, включая фруктовые соки, – это уже другая история. Чай, кофе снижают системное воспаление в организме. Фрукты снижают, а фруктовые соки повышают". Александр Мясников

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее Александр Мясников в эфире одной из программ неожиданно призвал некоторых людей пить много кофе.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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