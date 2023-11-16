Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем

межпозвоночный пластырь Фото: Penn Medicine
Новое доклиническое исследование, проведенное специалистами Penn Medicine, показало, что биологический пластырь, активизирующийся при естественном движении, может стать ключевым оружием в лечении грыж межпозвоночных дисков и облегчении боли, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, "пластыри, активируемые натяжением" (TARP) позволяют естественной механике организма активизировать высвобождение противовоспалительных молекул из микрокапсул внутри пластыря, сообщает UPI.

Теоретически пластырь должен работать даже в том случае, если человек лежит неподвижно в течение нескольких месяцев.

Одним словом, пластырь создает впечатление, что грыжи диска никогда не было, предотвращая усиление боли, связанной с дегенерацией диска.

"В настоящее время не существует лечебных средств для лечения грыжи межпозвоночного диска, и лучшее, что можно предложить, – это все равно что вставить обычную резиновую заглушку в дырку в шине. Она будет держаться некоторое время, но не обеспечит отличной герметичности".Профессор ортопедической хирургии и директор лаборатории McKay по исследованию ортопедической хирургии в Penn Роберт Маук

Грыжа в позвоночнике возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть протискивается наружу.

В этот момент диски теряют свое натяжение и не могут амортизировать позвоночник, как обычно, вызывая боль. По словам исследователей, TARP дает возможность нарастить напряжение и восстановить амортизацию позвонков.

"Диск – это очень сложная ткань, которая отличается от мышц и кожи тем, что не может самостоятельно восстанавливать свою структуру и, по сути, продолжает деградировать с течением времени, если ее структура нарушена. Мы поставили перед собой задачу восстановить механическую целостность диска и одновременно ослабить воспаление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и сохранить их функции в максимально возможной степени".Доктор Ана Передо

По мнению авторов, пластырь может найти применение и в ветеринарии.

Читайте также

фокусники
Фокусники менее подвержены психическим расстройствам, чем музыканты, художники и юмористы
планета с песчаным дождем
Ученые нашли планету, на которой идет песчаный дождь
Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые
Суперстойкую дорожную разметку разработали казахстанские ученые
Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления