Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем

Новое доклиническое исследование, проведенное специалистами Penn Medicine, показало, что биологический пластырь, активизирующийся при естественном движении, может стать ключевым оружием в лечении грыж межпозвоночных дисков и облегчении боли, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, "пластыри, активируемые натяжением" (TARP) позволяют естественной механике организма активизировать высвобождение противовоспалительных молекул из микрокапсул внутри пластыря, сообщает UPI.

Теоретически пластырь должен работать даже в том случае, если человек лежит неподвижно в течение нескольких месяцев.



Одним словом, пластырь создает впечатление, что грыжи диска никогда не было, предотвращая усиление боли, связанной с дегенерацией диска.

"В настоящее время не существует лечебных средств для лечения грыжи межпозвоночного диска, и лучшее, что можно предложить, – это все равно что вставить обычную резиновую заглушку в дырку в шине. Она будет держаться некоторое время, но не обеспечит отличной герметичности". Профессор ортопедической хирургии и директор лаборатории McKay по исследованию ортопедической хирургии в Penn Роберт Маук

Грыжа в позвоночнике возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть протискивается наружу.



В этот момент диски теряют свое натяжение и не могут амортизировать позвоночник, как обычно, вызывая боль. По словам исследователей, TARP дает возможность нарастить напряжение и восстановить амортизацию позвонков.

"Диск – это очень сложная ткань, которая отличается от мышц и кожи тем, что не может самостоятельно восстанавливать свою структуру и, по сути, продолжает деградировать с течением времени, если ее структура нарушена. Мы поставили перед собой задачу восстановить механическую целостность диска и одновременно ослабить воспаление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и сохранить их функции в максимально возможной степени". Доктор Ана Передо

По мнению авторов, пластырь может найти применение и в ветеринарии.