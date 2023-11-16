Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем
По словам исследователей, "пластыри, активируемые натяжением" (TARP) позволяют естественной механике организма активизировать высвобождение противовоспалительных молекул из микрокапсул внутри пластыря, сообщает UPI.
Теоретически пластырь должен работать даже в том случае, если человек лежит неподвижно в течение нескольких месяцев.
Одним словом, пластырь создает впечатление, что грыжи диска никогда не было, предотвращая усиление боли, связанной с дегенерацией диска.
"В настоящее время не существует лечебных средств для лечения грыжи межпозвоночного диска, и лучшее, что можно предложить, – это все равно что вставить обычную резиновую заглушку в дырку в шине. Она будет держаться некоторое время, но не обеспечит отличной герметичности".Профессор ортопедической хирургии и директор лаборатории McKay по исследованию ортопедической хирургии в Penn Роберт Маук
Грыжа в позвоночнике возникает, когда в одном из мягких дисков, расположенных между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть протискивается наружу.
В этот момент диски теряют свое натяжение и не могут амортизировать позвоночник, как обычно, вызывая боль. По словам исследователей, TARP дает возможность нарастить напряжение и восстановить амортизацию позвонков.
"Диск – это очень сложная ткань, которая отличается от мышц и кожи тем, что не может самостоятельно восстанавливать свою структуру и, по сути, продолжает деградировать с течением времени, если ее структура нарушена. Мы поставили перед собой задачу восстановить механическую целостность диска и одновременно ослабить воспаление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и сохранить их функции в максимально возможной степени".Доктор Ана Передо
По мнению авторов, пластырь может найти применение и в ветеринарии.