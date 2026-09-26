Не только боль в спине: какие симптомы могут указывать на грыжу

Боль в спине считается одним из самых известных признаков межпозвоночной грыжи, однако заболевание может проявляться и менее очевидными симптомами, сообщает Zakon.kz.

Невролог Владислав Донков перечислил признаки, при которых стоит обратиться к специалисту.

На грыжу могут указывать боль в пояснице, отдающая в ягодицу и распространяющаяся по ноге вплоть до пальцев, а также онемение и покалывание от ягодицы до стопы. Еще один тревожный симптом – выраженная слабость, из-за которой человеку трудно или невозможно встать на носки или пятки, пишет "Доктор Питер".

Обратить внимание стоит и на уменьшение объема одной ноги без очевидных причин. Также признаком может быть боль в верхней части ягодицы или пояснице при поднятии прямой ноги, которая уменьшается при ее сгибании.

Невролог Екатерина Демьяновская добавила, что при грыже поясничного отдела может измениться походка: стопа начинает "шлепать", а человек чаще спотыкается. Это может быть связано с нарушением иннервации мышц ноги.

Если такие симптомы возникают регулярно или усиливаются, специалисты рекомендуют обратиться к неврологу. Для уточнения диагноза врач может назначить рентгенографию, МРТ или электронейромиографию. Самостоятельно постоянно принимать обезболивающие и другие препараты без консультации врача не рекомендуется.

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