Женщина с двумя матками забеременела двойней

Жительница американского штата Алабама, имеющая две матки, ждет двоих девочек в обеих утробах. Это, по словам врачей, является "поразительной и редкой беременностью", сообщает Zakon.kz.

32-летняя Келси Хэтчер родилась с редкой аномалией матки, называемой uterus didelphys, или с двумя матками. Диагноз ей поставили весной 2022 года, когда она обнаружила, что беременна. Причем каждый плод находился в отдельной матке.



Такой феномен встречается примерно у 0,3% женщин. Эта аномалия формируется в женском эмбрионе на ранних стадиях развития, примерно на восьмой неделе беременности.



"Тот факт, что овуляция в обоих яичниках происходила одновременно или примерно в одно и то же время, просто поразителен". доктор Хейли Миллер

Пока Хэтчер готовится к рождению двух детей, врачи готовят дополнительный персонал к родам. Женщины с двумя матками и двумя шейками матки могут столкнуться с трудностями во время родов.

"Я выхаживал многих пациенток с двумя матками и двумя шейками, и зачастую даже вызвать роды при двух шейках и двух матках бывает непросто. Дети могут даже родиться с разницей в несколько часов или дней, поскольку матки могут сокращаться независимо друг от друга". Доктор Хейли Миллер

Врачи Хэтчер также не исключают возможность проведения кесарева сечения. Однако в этом случае существует риск кровопотери, поскольку потребуется два разреза – по одному на каждую матку.