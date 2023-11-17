Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Женщина с двумя матками забеременела двойней

женщина с двумя матками Фото: pixabay
Жительница американского штата Алабама, имеющая две матки, ждет двоих девочек в обеих утробах. Это, по словам врачей, является "поразительной и редкой беременностью", сообщает Zakon.kz.

32-летняя Келси Хэтчер родилась с редкой аномалией матки, называемой uterus didelphys, или с двумя матками. Диагноз ей поставили весной 2022 года, когда она обнаружила, что беременна. Причем каждый плод находился в отдельной матке.

Такой феномен встречается примерно у 0,3% женщин. Эта аномалия формируется в женском эмбрионе на ранних стадиях развития, примерно на восьмой неделе беременности.

"Тот факт, что овуляция в обоих яичниках происходила одновременно или примерно в одно и то же время, просто поразителен".доктор Хейли Миллер

Пока Хэтчер готовится к рождению двух детей, врачи готовят дополнительный персонал к родам. Женщины с двумя матками и двумя шейками матки могут столкнуться с трудностями во время родов.

"Я выхаживал многих пациенток с двумя матками и двумя шейками, и зачастую даже вызвать роды при двух шейках и двух матках бывает непросто. Дети могут даже родиться с разницей в несколько часов или дней, поскольку матки могут сокращаться независимо друг от друга".Доктор Хейли Миллер

Врачи Хэтчер также не исключают возможность проведения кесарева сечения. Однако в этом случае существует риск кровопотери, поскольку потребуется два разреза – по одному на каждую матку.

Читайте также

межпозвоночный пластырь
Грыжи межпозвоночных дисков будут восстанавливать биологическим пластырем
фокусники
Фокусники менее подвержены психическим расстройствам, чем музыканты, художники и юмористы
планета с песчаным дождем
Ученые нашли планету, на которой идет песчаный дождь
Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления