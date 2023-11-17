Женщина с двумя матками забеременела двойней
32-летняя Келси Хэтчер родилась с редкой аномалией матки, называемой uterus didelphys, или с двумя матками. Диагноз ей поставили весной 2022 года, когда она обнаружила, что беременна. Причем каждый плод находился в отдельной матке.
Такой феномен встречается примерно у 0,3% женщин. Эта аномалия формируется в женском эмбрионе на ранних стадиях развития, примерно на восьмой неделе беременности.
"Тот факт, что овуляция в обоих яичниках происходила одновременно или примерно в одно и то же время, просто поразителен".доктор Хейли Миллер
Пока Хэтчер готовится к рождению двух детей, врачи готовят дополнительный персонал к родам. Женщины с двумя матками и двумя шейками матки могут столкнуться с трудностями во время родов.
"Я выхаживал многих пациенток с двумя матками и двумя шейками, и зачастую даже вызвать роды при двух шейках и двух матках бывает непросто. Дети могут даже родиться с разницей в несколько часов или дней, поскольку матки могут сокращаться независимо друг от друга".Доктор Хейли Миллер
Врачи Хэтчер также не исключают возможность проведения кесарева сечения. Однако в этом случае существует риск кровопотери, поскольку потребуется два разреза – по одному на каждую матку.