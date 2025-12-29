Как женщина без матки смогла родить двоих детей

Жительница США из штата Юта стала матерью во второй раз, несмотря на то что родилась без матки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WHIO, Аманда Груэндел смогла выносить и родить второго ребенка благодаря пересадке донорского органа.

Уникальную операцию по трансплантации матки женщине провели в 2020 году в Клиника Кливленда. По словам Аманды, участие в экспериментальной программе стало для нее огромной честью. После успешной операции и процедуры ЭКО на свет появилась ее первая дочь – Грейс.

В ноябре 2025 года в семье Груэндел произошло еще одно радостное событие – родился сын Леон. Однако путь ко второй беременности оказался непростым. Женщина призналась, что семье пришлось пережить несколько неудачных попыток переноса эмбрионов и выкидыш, прежде чем им удалось добиться желаемого результата.

Согласно медицинскому протоколу, после одной или двух беременностей пересаженную матку удаляют, чтобы пациентка могла отказаться от постоянного приема иммуносупрессивных препаратов. После рождения сына Аманда перенесла гистерэктомию.

"Это было трудно, сложно, невероятно и чудесно", – поделилась она, добавив, что испытывает глубокую благодарность донору и его семье, благодаря которым смогла испытать радость материнства дважды.

