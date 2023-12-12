Двухметровый череп гигантского динозавра нашли в Англии

Отлично сохранившийся череп доисторического морского хищника плиозавра обнаружили палеонтологи в английском графстве Дорсет. Этот динозавр был настолько крупным и опасным, что мог бы перекусить пополам автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает СNN, необычно хорошо сохранившийся череп гигантского плиозавра – динозавра, обитавшего в морях юрского периода около 150 млн лет назад – нашли на юге Англии. Эта находка позволит ученым больше узнать о страшных морских хищниках, которые правили доисторическими океанами.

Череп извлекли из толщи скалы. Это потребовало больших усилий и риска – из-за сильных штормов скала могла в любой момент обрушиться, унеся с собой в море останки динозавра. Палеонтологи использовали беспилотник, чтобы установить точное местонахождение ископаемого, а вся операция по его извлечению заняла три недели. Еще несколько недель потребовалось, чтобы тщательно восстановить череп из отдельных костей.

Находка ученых доказывает, что плиозавр был самым опасным морским хищником своих времен. Только длина его черепа составляет около двух метров, а сам динозавр мог достигать 15 метров. У него были бритвенно-острые зубы, причем с их помощью плиозавр мог определять изменения в давлении воды, выискивая добычу. Сила укуса плиозавра, по оценкам палеонтологов, была вдвое мощнее, чем у современного крокодила. По словам Эмили Рэйфилд, профессора палеобиологии университета Бристоля, он мог бы своими громадными челюстями перекусить пополам автомобиль.

Сейчас палеонтологи анализируют череп и проверяют, может ли он принадлежать новому, не известному науке виду динозавров. Дело в том, что новой находке примерно на 3 млн лет меньше, чем всем прочим ранее найденным костям плиозавров.

Ранее сообщалось, что в Париже выставили на аукцион скелет динозавра.