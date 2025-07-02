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Наука и технологии

Ученые нашли тысячи яиц динозавров в Провансе

Яйцо динозавра, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 03:30 Фото: pixabay
Французские палеонтологи обнаружили крупнейшее в мире скопление яиц динозавров в окрестностях горы Сент-Виктуар на юго-востоке Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации Agence France-Presse, район близ Экс-ан-Прованса получил неофициальное название "Яйца Прованса" – по оценкам специалистов, здесь находится до одного яйца на каждый квадратный метр. 

Уникальность находки заключается в том, что яйца здесь встречаются чаще, чем где-либо в мире, а условия в меловом периоде способствовали их отличной сохранности: затопленные равнины и илисто-глинистые почвы позволяли яйцам окаменеть.

Хотя яйца находят ежегодно, большинство из них пустые – либо не оплодотворенные, либо из них уже вылупились детеныши. Застывшие эмбрионы древних рептилий могли бы определить вид динозавров, но их пока найти не удалось.

Ранее океанологи раскрыли тайну аномально "холодного пятна" в океане.

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Аксинья Титова
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