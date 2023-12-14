Ученые нашли связь между "жаворонками" и неандертальцами

Американские ученые выяснили, что склонность рано ложиться спать и рано вставать может быть обусловлена генами, доставшимися человеку от его вымерших родственников – неандертальцев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 14 декабря, ученые университета Калифорнии в Сан-Франциско установили связь между привычкой рано просыпаться и генами неандертальцев. Изучив биологические данные 500 тысяч человек, они выяснили, что "жаворонки" сохранили неандертальские гены, позволявшие древним людям адаптироваться к непривычному климату.

Неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад. Но древние люди, от которых произошел Homo sapiens, иногда скрещивались с неандертальцами. Большинство их генов не пережили испытания эволюцией и исчезли, однако незначительная часть (около 4%) сохранилась даже у современных людей. Эти гены, по мнению ученых, помогли древним людям приспособиться к более суровому климату при переселении из Африки в Евразию.

"Анализируя фрагменты неандертальской ДНК, которые остаются в геномах современных людей, мы обнаружили устойчивую закономерность. Большинство этих фрагментов затрагивали гены, которые управляют "биологическими часами" у современных людей, в большинстве случаев увеличивая склонность рано просыпаться по утрам", – рассказал соавтор исследования Джон Кэпра из университета Калифорнии.

По словам ученых, древние предки людей переселились из Африки в Евразию около 70 тысяч лет назад. Там они встретили неандертальцев, которые успешно адаптировались к жизни в более холодном климате несколькими тысячами лет ранее. Две ветви ранних людей скрещивались, обмениваясь полезными генами. От неандертальцев у современного человека сохранились гены, влияющие на цвет кожи, волосяной покров, жировые отложения и иммунитет. По-видимому, склонность быть "жаворонком" – тоже часть неандертальского наследия.

По мнению авторов научной работы, неандертальские гены помогали предкам современных людей лучше адаптироваться к холодному климату и успешнее "подстраиваться" под природные ритмы. В более высоких широтах людям было выгоднее просыпаться и ложиться спать рано, чтобы максимально использовать светлую часть суток. Но ученые подчеркнули, что не все "жаворонки" – обязательно потомки неандертальцев: на склонность рано вставать могут влиять и сотни других генов.

"Когда люди появились в тропической Африке, продолжительность их дня составляла в среднем 12 часов. Тогда охотники и собиратели тратили только 30% светового дня, собирая еду, поэтому для них 12 часов было огромным временем. Но чем дальше вы двигаетесь на север, тем короче становится день зимой, когда источники еды особенно скудны. Так что для неандертальцев и людей было разумно начинать собирать еду сразу после рассвета", – пояснил профессор Марк Мэслин из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании.

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